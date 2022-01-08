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تشيلسي يفوز بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك

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تشيلسي
أولى أهداف لوكاكو بعد تصريحاته المثيرة للجدل

تشيلسي يفوز بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك

لندن - رويترز

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أحرز روميلو لوكاكو هدفا خلال فوز تشيلسي 5-1 على تشيسترفيلد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء في هدفه الأول منذ إطلاق تصريحات أغضبت مدربه توماس توخيل.

وهز لوكاكو الشباك في الدقيقة 20، ليتقدم تشيلسي 3-صفر بعدما سجل قبله تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي ويفرض بطل أوروبا سيطرته على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج.

وجعل أندرياس كريستنسن النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة ثم سجل حكيم زياش من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل الفريق المغمور هدفه الوحيد بواسطة أكواسي أسانتي.

واُستبعد لوكاكو، المنضم في صفقة قياسية للنادي من تشكيلة تشيلسي خلال التعادل مع ليفربول في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي بعدما أجرى مقابلة تلفزيونية قبلها بثلاثة أسابيع وقال إنه غير سعيد بدوره في النادي وأبدى رغبته في العودة إلى إنتر ميلان.

وبعد إجراء جلسة لتصفية الأجواء مع توخيل، عاد لوكاكو إلى التشكيلة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

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