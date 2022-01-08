دورتموند ينتفض على حساب فرانكفورت

أحرز جود بلينغهام ومحمود داوود هدفين في آخر ثلاث دقائق ليعوض بروسيا دورتموند تأخره بهدفين ويفوز 3-2 على مضيفه أينتراخت فرانكفورت يوم السبت مع استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عقب العطلة الشتوية.



وأدرك بلينغهام التعادل بضربة رأس في الدقيقة 87 وبعد ذلك بدقيقتين سدد داوود كرة في الشباك ليرتفع رصيد دورتموند إلى 37 نقطة ويقلص الفارق إلى ست نقاط مع بايرن ميونخ المتصدر والذي خسر 2-1 أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة.



ومنح رفائيل بوري التقدم لصاحب الأرض عكس مجريات اللعب عندما أرسل فيليب كوستيتش ركلة حرة داخل منطقة الجزاء حولها اللاعب الكولومبي في شباك جريجور كوبل.



وقبل أن يستفيق الفريق الضيف أضاف بوري الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من ماركو رويس بعد فقدان توماس مونييه مدافع دورتموند الكرة في نصف ملعبه.



وكاد دونيل مالن أن يقلص الفارق لدورتموند في نهاية الشوط الأول لكن تسديدته ارتدت من القائم.



وانتظر دورتموند حتى الدقيقة 71 ليهز الشباك عندما مرر إرلينغ هالاند كرة إلى ثورغان هازارد ليقلص الفارق.



وأبعد كيفن تراب حارس فرانكفورت كرة من النرويجي هالاند قبل أن يدرك بلينغهام التعادل.

وأكمل داوود انتفاضة دورتموند ليتوقف رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز السابع.