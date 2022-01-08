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روما يضم ميتلاند-نيلز على سبيل الإعارة من أرسنال

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ميتلاند نيلز - روما
ميتلاند - نيلز سيلعب بقميص ذئاب روما حتى نهاية الموسم

روما يضم ميتلاند-نيلز على سبيل الإعارة من أرسنال

روما - رويترز

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أعلن روما الإيطالي لكرة القدم يوم السبت تعاقده مع أينزلي ميتلاند-نيلز لاعب أرسنال على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وسينضم لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما، الذي خاض 132 مباراة مع نادي طفولته اللندني، إلى مواطنيه كريس سمولينغ وتامي أبراهام في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال الدولي الإنجليزي ميتلاند-نيلز: سعيد لوجودي هنا ولا أطيق الانتظار لبدء مهمتي مع الفريق. أريد مساعدة الفريق وإظهار ما يمكنني فعله كلاعب.

وتابع: أتوجه بالشكر للجماهير على دعمها الذي أظهرته لي بالفعل، أتمنى النجاح في تحقيق شيء عظيم مع النادي في نهاية الموسم.

وكافح ميتلاند-نيلز من أجل المشاركة مع أرسنال في النصف الأول من الموسم، حيث خاض ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز اخرها في 20 نوفمبر الماضي.

ويأمل مورينيو في نجاح اللاعب في إحداث الفارق بعد بداية متقلبة للموسم وضعت روما في المركز السابع بعد 20 مباراة ليبتعد بفارق ست نقاط عن المربع الذهبي.

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