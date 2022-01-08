نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن

بلغ نجم التنس الإسباني رافاييل نادال نهائي بطولة ملبورن بفوزه على الفنلندي إميل روسوفوري يوم السبت في المربع الذهبي.

وأصبح نادال على بعد خطوة واحدة من حصد اللقب الـ89 في مسيرته ببطولات فئة الفردي.

مادة اعلانية

وتغلب نادال على روسوفوري بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-5.

ولم يحرز نادال أي لقب في أستراليا منذ عام 2009، حينما توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بالفوز في النهائي على السويسري روجيه فيدرر.

وأحرز نادال لقبا واحدا على الأقل في كل موسم منذ عام 2004 ويتطلع النجم الإسباني لمواصلة النهج ذاته في 2022.

ويلتقي نادال في النهائي غدا الأحد مع الأمريكي ماكسيم كريسي الذي تغلب على البلغاري جريجور ديميتروف 7-5 و7-6 (11-9).

وقال نادال: أحب ما أفعله ، دائما أشعر بالشغف إزاء الرياضة بشكل عام لكني أشعر بأنني شخص محظوظ للغاية لقدرتي على ممارسة إحدى هواياتي، التنس.

وأضاف نادال: أعرف أن الأمر لا يدوم للأبد وهي ليست وظيفة سأمارسها لمدة 50 عاما، لكني أريد الاستمتاع بها لأقصى درجة ممكنة بينما لازالت الفرصة سانحة لي.