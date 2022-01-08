.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن

  • الخط
نادال
نادال يسعى للفوز بالبطولة رقم 89 في مسيرته خلال فئة الفردي

نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن

ملبورن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

بلغ نجم التنس الإسباني رافاييل نادال نهائي بطولة ملبورن بفوزه على الفنلندي إميل روسوفوري يوم السبت في المربع الذهبي.

وأصبح نادال على بعد خطوة واحدة من حصد اللقب الـ89 في مسيرته ببطولات فئة الفردي.

وتغلب نادال على روسوفوري بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-5.

ولم يحرز نادال أي لقب في أستراليا منذ عام 2009، حينما توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بالفوز في النهائي على السويسري روجيه فيدرر.

وأحرز نادال لقبا واحدا على الأقل في كل موسم منذ عام 2004 ويتطلع النجم الإسباني لمواصلة النهج ذاته في 2022.

ويلتقي نادال في النهائي غدا الأحد مع الأمريكي ماكسيم كريسي الذي تغلب على البلغاري جريجور ديميتروف 7-5 و7-6 (11-9).

وقال نادال: أحب ما أفعله ، دائما أشعر بالشغف إزاء الرياضة بشكل عام لكني أشعر بأنني شخص محظوظ للغاية لقدرتي على ممارسة إحدى هواياتي، التنس.

وأضاف نادال: أعرف أن الأمر لا يدوم للأبد وهي ليست وظيفة سأمارسها لمدة 50 عاما، لكني أريد الاستمتاع بها لأقصى درجة ممكنة بينما لازالت الفرصة سانحة لي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف
هكذا كادت أهم مدن فرنسا أن تزول من الخارطة عقب الثورة هكذا كادت أهم مدن فرنسا أن تزول من الخارطة عقب الثورة
الأكثر قراءة
محمد العويس يحمي مرمى الهلال حتى 2025 محمد العويس يحمي مرمى الهلال حتى 2025
النصر يهزم ضمك ويحقق فوزه الرابع توالياً النصر يهزم ضمك ويحقق فوزه الرابع توالياً
ردًا على الصحافيين.. بيكيه ينشر تفاصيل راتبه مع برشلونة ردًا على الصحافيين.. بيكيه ينشر تفاصيل راتبه مع برشلونة
الشباب يسقط في فخ التعادل أمام أبها الشباب يسقط في فخ التعادل أمام أبها
نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن نادال يصعد لمواجهة الأميركي كريسي في نهائي ملبورن
تشيلسي يفوز بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك تشيلسي يفوز بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
قبل أن تذهب
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
اكتشف المزيد