أسود الكاميرون تستهل رحلتها الإفريقية بفوز ثمين على بوركينا فاسو

افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم فعاليات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها بلاده، بفوز ثمين 2 - 1 على منتخب بوركينا فاسو يوم الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة مبكرا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ، والتي تقام اليوم أيضا بين منتخبي إثيوبيا وكيب فيردي.

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وأنهى المنتخب الكاميروني الشوط الأول لصالحه 2 - 1 من خلال ركلتي جزاء سددهما فنسنت أبو بكر قائد الفريق.

وكان المنتخب البوركيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 ليكون أول أهداف هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية.

ولكن المنتخب الكاميروني رد بهدفين سجلهما أبوبكر من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخها حيث سبق لها استضافة النسخة الثامنة عام 1972، والتي فاز بلقبها المنتخب الكونغولي ، وحل المنتخب الكاميروني ثالثا في تلك النسخة.