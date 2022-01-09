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إشبيلية يواصل مطاردته لريال مدريد بالفوز على خيتافي

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إشبيلية لا يزال لديه مباراة مؤجلة

إشبيلية يواصل مطاردته لريال مدريد بالفوز على خيتافي

مدريد - د ب أ

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فاز فريق إشبيلية على ضيفه خيتافي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت تعادل رايو فاييكانو مع ريال بيتيس 1-1.

ويدين إشبيلية بالفضل في هذ الفوز للاعبه رافاييل مير فيسنتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد، المتصدر، فيما توقف رصيد خيتافي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل رايو فاييكانو مع ضيفه ريال بيتيس 1-1.

وتقدم ريال بيتيس بهدف سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل فاييكانو بهدف سجله إيفان باليو في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد أليكس مورينو لاعب بيتيس في الدقيقة 33.

ورفع بيتيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، كما رفع فاييكانو رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.

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