إصابة خماسي الأهلي المصري بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الأحد إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن نتيجة مسحة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر جاءت إيجابية، وذلك بعد خضوعهم للاختبارات يوم السبت.

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وأضاف أبو عبلة أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة.

وأشرف الجهاز الطبي للأهلي على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي يوم السبت قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران السبت للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه يوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.