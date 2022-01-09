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برونو يرد على أخبار انتقاله إلى برشلونة

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برونو
يتبقى في عقد فرنانديز مع مانشستر يونايتد ثلاثة أعوام ونصف العام

برونو يرد على أخبار انتقاله إلى برشلونة

مانشستر - د ب أ

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كشف برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مازحا، أن يوم "كذبة إبريل" جاء مبكرا، نافيا كل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة.

ويقترب اللاعب البرتغالي الدولي من إتمام عامين مع فريق مانشستر يونايتد منذ انتقاله إليه قادما من سبورتينغ لشبونة، وكان أفضل لاعب بالفريق خلال تلك الفترة.

ولكن، بعض التقارير الإعلامية البرتغالية يوم السبت، أشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما يبحث عن وسيلة للخروج من أولد ترافورد، وأن وكيله عرضه على نادي برشلونة.

ومع ذلك، كان فرنانديز سريعا في نفي هذه التقارير، من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على إنستغرام.

وقال في رد موجهة لشبكة "سبورت" التليفزيونية :" وأنا كنت أعتقد أن العام الجديد بدأ لتوه قبل أيام قليلة، إلا أننا أصبحنا بالفعل في الأول من إبريل".

وأضاف: أم أن هذه صحافة سيئة مجددا؟

ويتبقى في عقد فرنانديز مع مانشستر يونايتد ثلاثة أعوام ونصف العام.

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