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تقليص عدد الجماهير في الدوري الإيطالي لمكافحة كورونا

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الجماهير في الدوري الإيطالي
لن يتم بيع تذاكر لجماهير الأندية الزائرة

تقليص عدد الجماهير في الدوري الإيطالي لمكافحة كورونا

روما - رويترز

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قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إن جميع أندية المسابقة قررت بالإجماع تقليص عدد الجماهير في الجولتين المقبلتين في يناير إلى خمسة آلاف متفرج للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الرابطة أن القيود الجديدة ستطبق في الأسبوع المقبل والذي يليه وأنه لن يتم بيع تذاكر لجماهير الأندية الزائرة.

وكان الحضور الجماهيري تم تقليصه إلى 50 بالمئة في الجولة التي تقام يوم الأحد.

وتحدث ماريو دراغي، رئيس وزراء إيطاليا، يوم الجمعة إلى غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي بشأن إمكانية إقامة المباريات بدون جماهير أو إيقاف البطولة مؤقتا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 197552 حالة إصابة بكورونا يوم السبت مقابل 108304 أمس الجمعة فيما تراجع عدد الوفيات من 223 إلى 184.

وفي ديسمبر قلصت الحكومة الإيطالية نسبة الحضور في الرياضات التي تقام في الملاعب المفتوحة من 75 إلى 50 بالمئة.

وتأجلت أربع من عشر مباريات في الدوري يوم الخميس بسبب وضع عدة أندية في الحجر الصحي بسبب كورونا.

وقالت وكالة أنباء أنسا يوم السبت إن رابطة الدوري نجحت في استئنافها ضد قرار السلطات الصحية بوضع أندية أودينيزي وسالرنيتانا وتورينو في الحجر رفم سلبية عينات اللاعبين.

وسيظل بولونيا في الحجر بعد رفض طعن رابطة الدوري في محكمة في إميليا.

ولم يتضح بعد عدد المباريات التي يمكن تأجيلها في الجولة التي تقام الأحد.

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