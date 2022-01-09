ثنائية أبوبكر تحقق رقمًا غاب 12 عامًا عن أمم إفريقيا

حقق الكاميروني فينسنت أبوبكر رقمًا غاب عن كأس أمم إفريقيا 12 عامًا، بتسجيله هدفين خلال المباراة الافتتاحية من البطولة أمام منتخب بوركينا فاسو والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وسجل أبوبكر هدفي فريقه من ضربتي جزاء في الشوط الأول ليعوّض تقدم الضيوف المبكر برأسية غوستافو سانغاري.

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ولم يسجل أي لاعب ثنائية خلال افتتاحية البطولة منذ مباراة أنغولا ومالي في انطلاق نسخة 2010 التي أقيمت في أنغولا.

وانتهى اللقاء بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، وسجل حينها أمادو فلافيو هدفين لأصحاب الأرض، ورد عليه لاعب برشلونة آنذاك سيدو كيتا بثنائية.

وحصد أبوبكر جائزة "رجل المباراة" بعد ثنائيته، كما رفع رصيده بقميص ألوان بلاده إلى 3 أهداف في بطولة كأس الأمم.

وأحرز أبو بكر 27 هدفًا خلال 77 مباراة مع منتخب "الأسود غير المروضة" بجميع المسابقات منذ أول مشاركة له في مايو 2010.