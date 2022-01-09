رالي داكار.. المرحلة السابعة من نصيب لوب والعطية يستمر في الصدارة

حسم السائق الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم في الراليات تسع مرات (برودرايف)، المرحلة السابعة من رالي داكار في صالحه يوم الأحد، في حين استمر القطري ناصر العطية (تويوتا) في الصدارة.

وسمح الفوز للوب باستعادة المركز الثاني في الترتيب العام من السعودي يزيد الراجحي على الرغم من معاناة سيارة الأول من مشاكل في المحرك في نهاية مرحلة يوم الأحد.

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وقال لوب: واجهنا مشاكل في الكيلومترات الخمسين الاخيرة، وكنا نتساءل عن مدى قدرتنا على إنهاء المرحلة.

وعن إمكانية التفوق على العطية الذي يتقدم عليه بفارق مريح قدره 45 دقيقة قال لوب: لا وجود لأي خطة. سنقوم بواجبنا ونرى كيف ستسير الامور.

ويبدو العطية في طريقه للتتويج برالي داكار للمرة الرابعة في مسيرته اذا لم يتعرض لأي حادث وقال في هذا الصدد: الأولوية الآن أن نعطي كل ما لدينا يوما بعد يوم ونأمل أن نحصد الثمار في النهاية.

في المقابل، يحتل الراجحي المركز الثالث متخلفا بأكثر من 8 دقائق عن لوب.

وفي فئة الدراجات، تبخر حلم الأسترالي دانيال ساندرز بإحراز اللقب بعد أن بات خارج المنافسة عندما سقط عن دراجته عند نقطة الارتباط لدى خط الانطلاق ونقل عل إثر ذلك إلى المستشفى لكنه لا يعاني سوى من رضوض بسيطة.

في المقابل، أهدر الإنجليزي سام سندرلاند الذي بدأ هذه المرحلة متصدرا أكثر من 20 دقيقة، وحذا حذوه وصيفه النمساوي ماتياس فالكنر لكنه احتفظ بمركزه.

وانتزع الفرنسي أدريان فان بيفيرين المركز الأول في الترتيب العام في نهاية المرحلة التي كان الفوز فيها من نصيب التشيلي خوسيه كورنيخو فلوريمو.

وقال فان بيفيرين الذي لم يكمل الرالي في آخر 4 مشاركات له وحل حاديا عشر في مرحلة يوم الأحد: بعد كل ما حصل معي في السنوات السابقة، فإن شعوري رائع حاليا.