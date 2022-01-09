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"كاف": من لا يتوفر لديه 11 لاعبًا سيعتبر مهزومًا

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كأس الأمم الإفريقي بطولة إفريقيا
كاف أضاف أن الفرق يمكنها إجراء خمسة تغييرات كل مباراة

"كاف": من لا يتوفر لديه 11 لاعبًا سيعتبر مهزومًا

دوالا - رويترز

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قالت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم إن الفرق المشاركة في البطولة يجب أن تخوض مبارياتها إذا توفر لديها 11 لاعبا غير مصابين بكوفيد-19.

وفي حالة عدم وجود حراس مرمى متاحين في التشكيلة، يجب أن يقف أحد اللاعبين الآخرين في المرمى، طبقا للإرشادات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وقال "كاف" في بيان: الفريق الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا على الأقل سيعتبر مهزوما 2-صفر. وفي حالات استثنائية، ستأخذ اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية القرار المناسب.

وأضاف الاتحاد الإفريقي أن الفرق يمكنها إجراء خمسة تغييرات كل مباراة بالإضافة إلى تغيير آخر في حالة وصول المباراة إلى وقت إضافي.

وتم الكشف عن حالات إيجابية لكوفيد-19 في كأس الأمم الإفريقية، بما في ذلك حالات في الجزائر وساحل العاج والمغرب.

وتبدأ البطولة في وقت لاحق يوم الأحد حيث تلعب الكاميرون صاحبة الضيافة ضد بوركينا فاسو.

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