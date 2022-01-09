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منتخب بوركينا يشكك في نتائج اختبارات كورونا الخاصة بلاعبيه

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بوركينا
منتخب بوركينا فاسو يلاقي الكاميرون في افتتاح أمم إفريقيا 2021

منتخب بوركينا يشكك في نتائج اختبارات كورونا الخاصة بلاعبيه

دوالا - رويترز

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شكك منتخب بوركينا فاسو في صحة اختبارات كورونا التي خضع لها الفريق عشية المواجهة أمام الكاميرون في افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأظهرت الاختبارات إصابة المدرب كامو مالو وأربعة أو خمسة لاعبين بعدوى كورونا.

وأوضح مسؤولو منتخب بوركينا فاسو أن فريقا طبيا غير معروف وصل لفندق إقامة الفريق لإخضاع الفريق والجهازين الفني والإداري لاختبارات كورونا، ولكن الفريق رفض التعامل معهم بعد تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن هؤلاء الأشخاص لم يتم إرسالهم بواسطة اللجنة المنظمة للبطولة القارية.

وأضاف مسؤولو منتخب بوركينا فاسو أنه عندما ظهر الوفد التابع للكاف، تبين وجود أربع نتائج إيجابية لفيروس كورونا بجانب نتيجة أخرى غير حاسمة، وطالب المسؤولون بإجراء اختبارات جديدة للفريق.

وقال برتراند تراوري قائد منتخب بوركينا فاسو في تصريحات صحافية يوم السبت: إنها فضيحة، لا يمكن حرماننا من لاعبي الفريق الأول قبل 24 ساعة من المباراة.

وأضاف: السلطات عليها أن تراجع المنظمة، لا يمكن أن نتقبل هذا القرار، من الممكن إعادة الاختبارات للاعبين الذين جاءت نتائجهم إيجابية.

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