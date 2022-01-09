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ميلان يعبر فينيسيا بالثلاثة ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

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ميلان
ميلان يتفوق بنقطتين عن إنتر ميلان أقرب ملاحقيه

ميلان يعبر فينيسيا بالثلاثة ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

ميلانو - د ب أ

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اقتنص فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه فينيسيا 3 - صفر يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين.

ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة من 21 مباراة ليرتقي إلى الصدارة متفوقا بنقطتين عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي خاض 19 مباراة، وتوقف رصيد فينيسيا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

ولعب ثيو هرنانديز ورافاييل لياو دورا حاسما في فوز ميلان على فينيسيا الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 لطرد ميكائيل سفوبودا.

وافتتح المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة، لينهي الفريق الضيف الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أضاف ثيو هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 48 وبعدها بعشر دقائق سجل النجم الفرنسي الهدف الثاني له والثالث لميلان من ضربة جزاء.

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