نابولي ينهي سلسلة الهزائم بفوز هام على سامبدوريا

أحرز أندريا بيتانيا هدفا رائعا ليقود نابولي للفوز 1-صفر على سامبدوريا، ويحافظ لفريق المدرب لوشيانو سباليتي على آماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وإنهاء سلسلة من ثلاث هزائم متتالية على أرضه.



وسجل المهاجم الإيطالي الهدف بتسديدة قوية في الزاوية العليا بعد مرور 43 دقيقة من البداية، ليسفر الضغط الهجومي عن هدف.



ويأتي الانتصار في توقيت مهم بعدما اكتفى نابولي بفوز وحيد في آخر ست مباريات بالدوري، وخسر آخر ثلاث مباريات على أرضه.



ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 43 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يحتل سامبدوريا المركز 15 وله 20 دقيقة.



وسجل غوان جيسوس لاعب نابولي هدفا أُلغي بسبب التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، وتألق إميل أوديرو حارس سامبدوريا في إنقاذ محاولة من أمير رحماني ثم ركلة حرة من فوزي غلام قبل هدف بيتانيا.



وخرج لورينتسو إنسيني قائد نابولي، الذي توصل لاتفاق يوم الجمعة للانتقال إلى تورونتو في الدوري الأمريكي في نهاية الموسم الجاري، مصابا بعد مرور نصف ساعة بعدما بدا أنه تعرض لمشكلة عضلية.



وفي مباراة أخرى، سجل لويس موريل هدفين ليفوز أتلانتا 6-2 على أودينيزي الذي افتقد 12 لاعبا بسبب كوفيد-19. ويأتي أتلانتا رابعا ويتأخر بنقطتين عن نابولي.



وسجل جياكومو راسبادوري والبديل جيانلوكا سكاماتشا هدفين لكل منهما ليفوز ساسولو 5-1 على إمبولي ويتساوى في رصيد النقاط مع منافسه لكنه يتقدم ويحتل المركز التاسع بالمواجهة المباشرة.

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