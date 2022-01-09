نادال يتوج بالبطولة رقم 89 في مسيرته

حقق الإسباني رافاييل نادال البطولة رقم 89 في مسيرته بعدما تغلب على ماكسيم كريسي بمجموعتين متتاليتين 7 - 6 (8 - 6) و6 - 3 في نهائي بطولة ملبورن للتنس يوم الأحد.

وعلى الأقل فإن المصنف السادس على العالم، الذي شارك في أول بطولة خلال آخر خمسة أشهر بسبب الإصابة، توج بلقب واحد في كل موسم من مواسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين منذ موسم 2004.

مادة اعلانية

ولم يحقق نادال، الذي لم يلعب أي مباراة منذ أغسطس الماضي قبل أن يشارك في هذه البطولة وكان قد أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، أي لقب في أستراليا منذ عام 2009 عندما حقق لقبه الوحيد في بطولة أستراليا المفتوحة بعدما تغلب على روجيه فيدرر.

ويبدو اللاعب الإسباني في حالة جيدة قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي قد تشهد غياب حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي ينتظر نتيجة جلسة الاستماع التي ستحدد ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في البطولة أم لا.

وقال نادال في مقابلة داخل الملعب: أشعر أنني مميز وأنني شخص محظوظ لتواجدي هنا مرة أخرى.

وأضاف: عدت من بعض اللحظات الصعبة من حيث الإصابات، لذلك لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. أن أعود بكأس بين يدي يعني لي الكثير.