باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام ليون

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ليون خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز نيس على ستاد بريست 3 - صفر، وستراسبورغ على ميتز 2 / صفر وتعادل كليرمون فوت مع ستاد ريمس سلبيا، ونانت مع موناكو بذات النتيجة.

وتقدم ليون بهدف سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة السابعة وتعادل سان جيرمان عن طريق ثيلو كيرير في الدقيقة 76.

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ورفع سان جيرمان رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.