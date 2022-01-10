تافاريس يقود الرأس الأخضر للفوز على إثيوبيا

استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في مشاركته الثالثة في العرس القاري بفوز ثمين على إثيوبيا المنقوصة 1-صفر الأحد في ياوندي في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للنسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

ويدين منتخب "القروش الزرقاء" بفوزه إلى مهاجم الفيصلي السعودي جوليو تافاريس صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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وتلقت إثيوبيا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعها ياريد باييه بسبب تدخل من الخلف على جوليو تافاريس لحظة توغل الأخير داخل المنطقة والانفراد بحارس المرمى تيكليمريم شانكو.

وكانت الكاميرون المضيفة تغلبت على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية.

وتتقاسم الكاميرون والرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، علما أن المنتخبين التقيا في التصفيات حيث فاز منتخب الرأس الأخضر على الكاميرون وتعادل معها.