ديوكوفيتش يعترف بوجود خطأ في استمارة السفر إلى أستراليا

قال نوفاك ديوكوفيتش يوم الأربعاء، إن إجابة خاطئة وقعت بالفعل في استمارة دخول أستراليا، ليخالف اللوائح الصارمة للبلاد في الكشف عن سجل السفر قبل القدوم، بينما قالت الحكومة إنها لا تزال تناقش إمكانية ترحيل اللاعب الصربي.

ومكث ديوكوفيتش عدة أيام في مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة في أستراليا بعد إلغاء تأشيرة دخوله من مسؤولي الحدود الذين تساءلوا عن مدى أحقيته في الحصول على إعفاء طبي للدخول رغم عدم تقديم ما يفيد التطعيم ضد كوفيد-19.

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وأطلقت محكمة سراح ديوكوفيتش يوم الاثنين بعدما أبطل القاضي قرار إلغاء تأشيرة الدخول وقال أن القرار "لم يكن مبررا" لأن اللاعب لم يحصل على الوقت الكافي للتشاور مع محاميه ومسؤولي التنس عند الوصول إلى البلاد.

وقال ديوكوفيتش أن فريقه المساعد ملأ الاستمارة المطلوبة للسفر إلى أستراليا وارتكب "خطأ إداريا" عندما وضع علامة على المربع (لا) في إجابة على سؤال يتعلق بسفره إلى أي مكان في آخر 14 يوما قبل القدوم إلى أستراليا.

وأضاف اللاعب الصربي: هذا خطأ بشري وبكل تأكيد غير متعمد.

وتابع: نحن نعيش في أوقات مليئة بالتحديات في ظل جائحة عالمية وفي بعض الأحيان تحدث هذه الأخطاء.

ويأتي بيان ديوكوفيتش في الوقت الذي لا يزال أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي يفكر في إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا قبل انطلاق بطولة أستراليا في 17 يناير كانون الثاني.