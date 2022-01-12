كلوب: صلاح "عظيم".. وسيبقى معنا عاماً ونصف على الأقل

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على ثقته بشأن استمرار لاعبه المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول وتجديد الأخير لتعاقده مع النادي، الذي ينتهي في صيف 2023، واصفا إياه باللاعب العظيم.

مادة اعلانية

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": أعلم أن صلاح يرغب بالبقاء، ونحن بالطبع نرغب في ذلك أيضًا، من الطبيعي أن تأخذ المفاوضات وقتًا. وتابع: أعتقد أننا جميعًا في موقف جيد الآن، أنا واثق من بقائه وأن الأمر سيسير بإيجابية.

كما أضاف قائلًا: الأمور ليست بيننا وبين صلاح فقط، هناك وكيله أيضًا، لكن لاشيء يستحق القلق، لا يزال معنا بالموسم الحالي والقادم أيضًا على الأقل.

واختتم المدرب حديثه بالتأكيد على أن صلاح لاعب عظيم وقدم لنا الكثير، نريد الاحتفاظ به.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ16 هدفًا، كما يتساوى مع زميله آرنولد كأكثر من قدم تمريرات حاسمة بالمسابقة حتى الآن بـ9 تمريرات.

يذكر أن صلاح كان كشف في حوار سابق مع مجلة "جي.كيو" أنه "لا يطلب أشياء مجنونة" من إدارة ليفربول في إشارة إلى أجره، ويرغب بالبقاء في النادي، لكن الأمر متروك للإدارة.