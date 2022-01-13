التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي والجونة بكأس الرابطة

خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي والجونة، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

ولم تنجح مساعي الفريقين في هز شباك أحدهما طوال 90 دقيقة من المباراة.

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وتقام في وقت لاحق يوم الخميس، مباراتان من المجموعة ذاتها، تجمع الأولى بين سموحة والإسماعيلي، فيما يلتقي في الثانية المقاولون العرب والبنك الأهلي.