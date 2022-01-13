الشباب يطمح لمواصلة مطاردة الصدارة عبر الاتفاق

يبحث الشباب عن العودة إلى طريق الانتصارات، حينما يواجه مضيفه الاتفاق، بينما يتطلع أبها لمواصلة حصد النقاط حينما يستضيف الباطن، ضمن منافسات المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوقفت انتصارات الشباب بعد تعادله في المرحلة الماضية أمام ضيفه أبها 1-1، ليصل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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وفي المقابل يسعى الاتفاق لإيقاف مسلسل إهدار النقاط وتحقيق فوز يستعيد من خلاله الثقة.

ولم يعرف الاتفاق طعم الانتصارات خلال آخر 3 لقاءات، إذ خسر مباراة وتعادل في مباراتين ليصبح رصيده 18 نقطة في المركز العاشر.

أبها والباطن



وعلى ملعب سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع أبها لمواصلة حصده للنقاط، حينما يستضيف الباطن.

وقدّم أبها أداءً جيداً في آخر 5 مباريات بعدما نجح بجمع 9 نقاط ليتقدم للمركز الثامن برصيد 19 نقطة.

ويطمح الباطن في تحقيق انتصار يبعده مؤقتاً عن مناطق الخطر، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الحزم متذيل الترتيب.