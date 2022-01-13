الفيحاء يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع الفتح

واصل الفيحاء مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله سلبياً أمام ضيفه الفتح، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة المجمعة الرياضية، خلال افتتاح المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وواصل الفيحاء ابتعاده عن الانتصارات للمباراة السابعة توالياً في الدوري، إذ خسر مباراتين وتعادل في 5 مباريات.
وغلب الحذر على أداء الفريقين، حيث سنحت فرصة وحيدة في الشوط الأول وكانت لصالح المغربي مراد باتنا لاعب الفتح الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي أبعدها بصعوبة.
في الشوط الثاني كانت رغبة الفيحاء للتسجيل أكبر من ضيفه حيث سنحت له فرصة وحيدة لمدافعه حسين الشويش، الذي حول عرضية زميله اليوناني تاختسيديس برأسه إلا أنها أصابت العارضة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 22 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الفتح إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً.
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