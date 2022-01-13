تاليسكا: سالم الدوسري الأفضل.. وبيتي يحب "الخرفان"

أكد أندرسون تاليسكا لاعب النصر أن سالم الدوسري لاعب الهلال هو الأفضل بالدوري السعودي هذا الموسم من وجهة نظره، بينما شدد زميله بيتي مارتينيز على أن الأصفر العاصمي سيكون بطلًا للدوري هذا الموسم.

وقال تاليسكا لبرنامج "في المرمى": النصر بكل بساطة سيفوز بالدوري وكذلك الكأس، نحن نعمل من أجل الفوز بالألقاب.

وأيد زميله بيتي مارتينيز كلامه إذ قال: بقيت لدينا مباريات كثيرة في الدوري ومثلها في كأس الملك، المطلوب منا العمل من أجل الفوز والتتويج باللقب، بالنسبة لي النصرهو الفائز.

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وأبدى الثنائي إعجابه بالملاعب السعودية، مع التأكيد على أن ملعب النصر "مرسول بارك" هو الأفضل بينها.

وكشف تاليسكا عن قدوته في كرة القدم منذ طفولته واختار البرازيلي ريفالدو.

وأشار بيتي مارتينيز إلى أن زميله تاليسكا هو أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بينما اختار إيفر بانيغا قائد الشباب كـ"أصعب" لاعب واجهه، وقال تاليسكا أن سالم الدوسري لاعب الهلال هو أفضل لاعبي الموسم في الدوري السعودي.

واتفق النجمان على حبهما لأكل لحم الخروف، لكن تاليسكا أكد أهمية التدريب بعد تلك الوجبة.