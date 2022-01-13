"تيلغراف": صلاح لاعب عظيم.. جاء في "الوقت الخطأ"

ترى صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب عظيم، لكن في وقت "غير مناسب"، وأن الهداف الرائع استنفذ كافة محاولاته من أجل إقناع إدارة ليفربول بتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023 وفقًا لشروطه.

وقال "سام والاس" في مقال نشرته الصحيفة يوم الخميس: صلاح يفتقد لعامل الضغط على إدارة ناديه، تركيز ريال مدريد منصب على مبابي، وبرشلونة لا يتعاقد مع لاعبين برواتب مرتفعة، والذهاب لأحد قطبي مدينة مانشستر سيدمّر الإرث الذي صنعه في "آنفيلد"، صلاح لاعب رائع لكنه جاء في الوقت غير المناسب.

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وأضاف: عامل الوقت ليس في صالح اللاعب الذي سيكمل 30 عامًا يونيو المقبل، أي أنه سيبلغ 31 عند نهاية عقده الحالي، وبالرغم من تصريحات كلوب أن صلاح يمكنه تقديم أداء رائع حتى منتصف الثلاثينات، إلا أن هذا أيضًا لا يقنع إدارة ليفربول.



وأكد "سام" أن إدارة ليفربول سعيدة بمرور الوقت، إذ يجعل ذلك صلاح ينتظر لتزداد الضغوطات عليه، وأنها لا ترغب في إحداث مشاكل اقتصادية للنادي، في حال لم يقدم صلاح المستويات الفنية المنتظرة منه.

وأوضح المقال أن إدارة ليفربول رفضت طلبات نجوم سابقين بخلاف صلاح، إذ لم يعرض النادي على أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد التجديد لعام إضافي وهو الطلب الذي لطالما أصرّ عليه.

وساهم صلاح في 25 هدفًا لفريقه في الدوري هذا الموسم، إذ أحرز 16 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.