"كاف" يصدر بياناً رسمياً بشأن أحداث مباراة تونس ومالي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس بيانا رسميا بشأن الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة منتخبي تونس ومالي يوم الأربعاء في كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

وانتهت المباراة بفوز مالي 1 - صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بالبطولة الإفريقية، وقد أثارت قرارات حكم المباراة حالة من الجدل على نطاق واسع.

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واحتجت تونس ضد القرارات المثيرة للجدل لحكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي، عندما أطلق صافرة النهاية قبل ثوان من انتهاء الوقت الأصلي ودون إضافة وقت بدل من الضائع.

وقبل ذلك، أعلن الحكم عن نهاية المباراة عند الدقيقة 86 قبل أن يتراجع بعد تفطنه إلى الخطأ.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا اليوم عبر موقعه على الإنترنت ذكر فيه: فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الإفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022، يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة.

وأضاف: يقوم "كاف" بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة، وفي هذه المرحلة "كاف" ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية.