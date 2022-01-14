أرسنال يطلب تأجيل ديربي شمال لندن

طلب أرسنال من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل قمة شمال لندن يوم الأحد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بسبب وجود حالات كوفيد-19 في الفريق إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم إفريقيا مع منتخباتهم.



وقال الدوري الممتاز إنه سيتخذ قرارا بشأن هذه المباراة يوم السبت.



وأضاف في بيان: سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار.

وسيغيب غرانيت تشاكا لاعب أرسنال عن مباراة الأحد بسبب حصوله على بطاقة حمراء في التعادل السلبي يوم الخميس أمام مضيفه ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة بينما يعاني سيدريك سواريس وبوكايو ساكا وكالوم تشيمبرز من إصابات.



ويخوض توماس بارتي ومحمد النني ونيكولاس بيبي وبيير-إيمريك أوباميانغ مباريات مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية بينما أصيب النرويجي مارتن أوديغارد بكوفيد-19.



وفي مؤتمر صحفي قبل بيان الدوري الممتاز قال مايكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه لديه مخاوف من قلة اللاعبين المتاحين للمباراة.



وردا على سؤال هل ستمضي مباراة توتنهام في موعدها يوم الأحد؟ قال أرتيتا: لا أدري. بصراحة يصعب جدا قول ذلك قبل تقييم حالة كل اللاعبين.



وتابع: لكن ما قد يكون مستحيلا اليوم قد يصبح ممكنا غدا. سار الأمر معنا بهذا الشكل حين كان فريقي جاهزا لخوض مباراة لكنها ألغيت مرتين لعدم جاهزية لاعبي الفريق المنافس. لكن هدفنا دائما خوض المباريات.



ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.