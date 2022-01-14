أليغري: ديبالا لاعب استثنائي.. لكنني لا أتحدث عن العقود

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن قيمة باولو ديبالا للنادي لا جدال فيها، لكنه رفض الكشف عما إذا كان مهاجم الأرجنتين سيوقع عقدا جديدا مع النادي المنتمي لمدينة تورينو.



ولم يوقع ديبالا، الذي سجل ستة أهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم، عقدا جديدا حتى الآن مع يوفنتوس إذ ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم الجاري. ويحق له مبدئيا التفاوض مع أندية خارج إيطاليا وربطت تقارير وسائل إعلام إيطالية ديبالا باحتمال الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال أليغري في مؤتمر صحافي يوم الجمعة قبل مواجهة أودينيزي: كما قلت دائما لا أعلق على أي أمور تتعلق بالعقود لأنها مسؤولية مجلس الإدارة.



وتابع: ساعدت ديبالا على التطور. جاء من باليرمو صغيرا والآن أصبح لاعبا ناضجا واستثنائيا.



وأضاف: في النصف الأول من الموسم اعتمدنا عليه قليلا بسبب الإصابات والآن أتوقع منه الكثير في النصف الثاني. قيمة ديبالا لا جدال فيها. إنه لاعب رائع.



وقبل مواجهة أودينيزي يوم السبت يحتل يوفنتوس المركز الخامس متأخرا بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر.

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