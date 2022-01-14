الزمالك يتعادل سلبيًا مع إنبي في مباراة ركلات الجزاء المهدرة

خيّم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك وإنبي خلال الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى.
وشهد اللقاء إهدار ركلتي جزاء لكلا الفريقين، إذ أضاع يوسف "أوباما" ركلة جزاء الفريق الأبيض، بينما أهدر جون إيبوكا ضربة الضيوف.
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وتضم المجموعة الثالثة بجانب الزمالك وإنبي كلًا من: سيراميكا كيلوباترا وغزل المحلة وفاركو وطلائع الجيش.
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