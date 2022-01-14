الزمالك يتعادل سلبيًا مع إنبي في مباراة ركلات الجزاء المهدرة

الزمالك يعلن إلغاء معسكره في الإمارات

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات التي كان مقررة في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل ...