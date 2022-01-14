السولية يكشف حقيقة تمرد زملائه على كيروش

نفى عمرو السولية لاعب وسط مصر تكهنات حول تمرد اللاعبين على المدرب كارلوس كيروش في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مؤكدا أن المنتخب على "قلب رجل واحد".



وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات شديدة عقب الخسارة 1-صفر من نيجيريا في بداية مشوار كأس الأمم في الكاميرون يوم الثلاثاء.



وكانت أبرز الانتقادات تتعلق بتغيير مراكز بعض اللاعبين وخاصة محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيغيه" في الهجوم.



وعبر السولية، الذي غاب عن الهزيمة للإصابة، عن استيائه، مما أثير‭ ‬حول تمرد لاعبي مصر.



وقال لاعب الأهلي للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة غينيا بيساو يوم السبت ضمن المجموعة الرابعة: من العيب أن يقال هذا الكلام عن لاعبي مصر.



وأضاف: يعرف لاعبونا تماما قيمة المنتخب ولا يمكن أن تصدر عنا هذه التصرفات ونتجنب ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي ونركز في تعويض المباراة السابقة.



وتابع: نقدر حزن الجماهير ونحن اللاعبون أكثر حزنا وألما، ولدينا الإصرار على تصحيح الصورة وإسعاد الجماهير.



وتلعب نيجيريا المتصدرة بثلاث نقاط ضد السودان صاحب نقطة واحدة في المباراة الأخرى بالمجموعة.

مادة اعلانية