الشباب يبتعد عن الصدارة بتعادل مثير مع الاتفاق

واصل الشباب تعثره بعد تعادله في مباراته الثانية على التوالي أمام مضيفه الاتفاق 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قريباً من الخسارة، حيث تأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول، إلا أنه نجح في تعديل الأوضاع في الشوط الثاني وقام بتسجيل هدفي التعادل.

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وتقاسم الفريقان الأفضلية حيث قدّم الاتفاق عرضاً مميزاً في الشوط الأول ونجح لاعبه البرازيلي سوزا بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 33، حينما تلقى تمريرة من زميله المغربي وليد أزارو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتفاق هجومه وتمكن مدافعه السلوفاكي فيليب كيش من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37، بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي سوزا وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته ونجح مدافعه أحمد شراحيلي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 60 بعدما حول تمريرة زميله فواز الصقور بقدمه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وواصل الشباب هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 64 ،حينما حول عرضية زميله فواز الصقور بكرة مقصية لتسكن شباك الاتفاق.

وكثّف الشباب هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه النيجيري إيغالو، حينما تلقى عرضية من زميله متعب الحربي ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية المباراة أهدر النيجيري إيغالو مهاجم الشباب هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله فواز الصقور ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة ليبقى في المركز الثاني، ووصل رصيد الاتفاق إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً.