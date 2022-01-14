بوركينا فاسو تحيي آمالها في التأهل للدور الثاني بفوز صعب على كاب فيردي

تمسك منتخب بوركينا فاسو بحظوظه في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون عقب فوزه 1-0 على كاب فيردي يوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وحصد منتخب بوركينا فاسو، الذي تمثلت أبرزت إنجازاته في أمم إفريقيا بالتأهل للمربع الذهبي عامي 1998 و2017، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة أمام كاب فيردي، صاحب المركز الثالث المتساوي معه في الرصيد، معوضا خسارته 1 - 2 أمام الكاميرون في المباراة الافتتاحية للمسابقة يوم الأحد.
ويدين المنتخب البوركيني بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسن باندي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39.
ويختتم منتخب بوركينا فاسو مبارياته في المجموعة، بمواجهة نظيره الإثيوبي متذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط يوم الإثنين، فيما تلعب كاب فيردي بالجولة الأخيرة في نفس اليوم ضد الكاميرون، التي تتربع على الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل للأدوار الإقصائية منذ الجولة الحالية.
يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة سوف يتأهل لدور الـ16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.
-
الكاميروني أبوبكر يطارد أرقاماً تاريخيةانفرد فنسنت أبوبكر، مهاجم وقائد المنتخب الكاميروني لكرة القدم، بصدارة قائمة ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد وصوله إلى الهدف الرابع.وأحرز المحترف في ... رياضة عالمية
-
أبوبكر وإيكامبي ينقلان الكاميرون إلى الدور الثانيبات منتخب الكاميرون أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ33 المقامة حاليا على ملاعبه، بعدما حقق فوزا كاسحا 4 - ... رياضة
-
الجيش الكاميروني يحرس تدريبات تونسشهدت تدريبات المنتخب التونسي، مساء الخميس، تواجد عدد من أفراد الجيش الكاميروني، وذلك لحراسة "نسور قرطاج"، قبل مواجهة موريتانيا، ضمن الجولة الثانية ... رياضة عربية