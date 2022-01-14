تأجيل مباراة بيرنلي وليستر سيتي بسبب كورونا

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم الجمعة، أنها قررت تأجيل مباراة بيرنلي أمام ضيفه ليستر سيتي المقررة يوم السبت إلى موعد لاحق بسبب النقص العددي في صفوف لاعبي بيرنلي نتيجة العدوى بفيروس كورونا والإصابات.

وجاء في بيان الرابطة أيضا "وافق مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على طلب بيرنلي بتأجيل المباراة لعدم وجود العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى) لديه بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات.

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وبهذا تكون هذه المباراة 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تؤجل خلال الموسم الحالي بسبب كوفيد-19 والإصابات.

ويحتل بيرنلي المركز 18 بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 11 نقطة من 17 مباراة ويتخلف بفارق نقطتين عن منطقة الأمان بينما يحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.