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منتخب مالاوي يجدد آماله في التأهل بالفوز على زيمبابوي

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مالاوي
يلتقي منتخب مالاوي في الجولة الأخيرة مع نظيره السنغالي

منتخب مالاوي يجدد آماله في التأهل بالفوز على زيمبابوي

ياوندي - د ب أ

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جدد منتخب مالاوي آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بفوزه على منتخب زيمبابوي 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب زيمبابوي بهدف سجله إسماعيل وادي في الدقيقة 38، وتعادل منتخب مالاوي عن طريق غابادينيو مهانجو في الدقيقة 43، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لمنتخب مالاوي في الدقيقة 58.

وحصد منتخب مالاوي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام غينيا بهدف نظيف، وظل منتخب زيمبابوي بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر أمام السنغال في الجولة الأولى بهدف نظيف أيضا.

وكان منتخبا السنغال وغينيا تعادلا سلبيا في وقت سابق من اليوم، ليتقاسما صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

ويلتقي منتخب مالاوي في الجولة الأخيرة مع نظيره السنغالي، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع منتخب غينيا.

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