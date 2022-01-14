.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توخيل: الهزيمة أمام مانشستر سيتي قد تعني خسارة اللقب

  • الخط
توخيل
توخيل يعترف بأن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في إنجلترا حاليًا

توخيل: الهزيمة أمام مانشستر سيتي قد تعني خسارة اللقب

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن مساعي فريقه في المنافسة على لقب الدوري قد تنتهي إذا خسر فريقه أمام مانشستر سيتي يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق تشيلسي يبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب غوارديولا، بعشر نقاط قبل أن يلتقيان يوم السبت على ملعب الاتحاد.

وأصبح أندرياس كريستنسين هو أحدث لاعبي تشيلسي المصابين بفيروس كورونا.

وبسؤاله عما إذا كانت الخسارة أمام مانشستر سيتي ستنهي منافسة تشيلسي على اللقب، أجاب توخيل :ربما، ربما، من يعلم.

وأضاف: الفارق الكبير حتى الآن هذا الموسم في رأيي أنهم تعاملوا بشكل أفضل مع الإصابات والموضع بالنسبة لفيروس كورونا.

وتابع: ربما هذا حظ، ربما قاموا بعمل أفضل، أيا كان، ولكن لديهم عدد أقل من اللاعبين الأساسيين المصابين، القليل من اللاعبين يغيبون عن المباريات.

وأردف: كما أنهم لم يعانوا من كورونا مثلما عانينا خلال العديد من الأسابيع. لذلك هذا فارق ضخم.

واختتم حديثه: يجب أن تكون في أعلى مستوياتك إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي. إنهم المعيار الحقيقي، إنهم أفضل فريق في إنجلترا حاليا. هذا شيء يجب الاعتراف به واقعيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | لماذا لم تتحالف واشنطن مع الأسد لدحر داعش في سوريا؟ الساعة 60 | لماذا لم تتحالف واشنطن مع الأسد لدحر داعش في سوريا؟
اكتشف المزيد