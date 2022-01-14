توخيل: الهزيمة أمام مانشستر سيتي قد تعني خسارة اللقب

أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن مساعي فريقه في المنافسة على لقب الدوري قد تنتهي إذا خسر فريقه أمام مانشستر سيتي يوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق تشيلسي يبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب غوارديولا، بعشر نقاط قبل أن يلتقيان يوم السبت على ملعب الاتحاد.
وأصبح أندرياس كريستنسين هو أحدث لاعبي تشيلسي المصابين بفيروس كورونا.
وبسؤاله عما إذا كانت الخسارة أمام مانشستر سيتي ستنهي منافسة تشيلسي على اللقب، أجاب توخيل :ربما، ربما، من يعلم.
وأضاف: الفارق الكبير حتى الآن هذا الموسم في رأيي أنهم تعاملوا بشكل أفضل مع الإصابات والموضع بالنسبة لفيروس كورونا.
وتابع: ربما هذا حظ، ربما قاموا بعمل أفضل، أيا كان، ولكن لديهم عدد أقل من اللاعبين الأساسيين المصابين، القليل من اللاعبين يغيبون عن المباريات.
وأردف: كما أنهم لم يعانوا من كورونا مثلما عانينا خلال العديد من الأسابيع. لذلك هذا فارق ضخم.
واختتم حديثه: يجب أن تكون في أعلى مستوياتك إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي. إنهم المعيار الحقيقي، إنهم أفضل فريق في إنجلترا حاليا. هذا شيء يجب الاعتراف به واقعيا.
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