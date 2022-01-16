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ألونسو: الهزيمة أمام سيتي ربما أنهت آمالنا في اللقب

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ألونسو تشيلسي
الفارق بين تشيلسي ومانشستر سيتي وصل إلى 13 نقطة

ألونسو: الهزيمة أمام سيتي ربما أنهت آمالنا في اللقب

لندن - رويترز

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كشف ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي أن فريقه ربما أهدر فرصته الأخيرة في الاستمرار في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خسر 1-صفر أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة يوم السبت.

وبفضل هدف لاعبه كيفن دي بروين في الدقيقة 70 عزز سيتي انفراده بصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة متفوقا بفارق 13 نقطة على تشيلسي صاحب المركز الثاني في القائمة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة وسيلتقي في وقت لاحق اليوم الأحد مع ضيفه برنتفورد.

وقال ألونسو عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: هذا شيء مخيب للآمال، ربما كانت هذه أخر فرصة لنا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: سنستمر في المحاولة حتى النهاية حتى يحسم الأمر حسابيا. لكن الوضع سيكون صعبا الآن.

وأضاف ألونسو: علينا التفكير في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون بعد ثلاثة أيام والفوز بهذه المباراة والاستمرار في التدرب بكل جدية وعدم النظر إلى القائمة في الوقت الحالي.

وعبر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أيضا عن قلقه من تراجع فرص فريقه في منافسة سيتي جديا في السباق على لقب البطولة هذا الموسم.

وسيحل تشيلسي ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء قبل أن يستضيف جاره اللندني توتنهام هوتسبير في 23 يناير الجاري.

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