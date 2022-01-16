استكمال مباراة بيتيس وإشبيلية في كأس إسبانيا الأحد بدون جماهير

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استكمال مباراة ريال بيتيس مع ضيفه أشبيلية في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا ، في وقت لاحق يوم الأحد بعد إلغائها يوم السبت.

واضطر الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا لإلغاء المباراة مساء السبت بسبب شغب الجماهير، وذلك في أعقاب إصابة خوان جوردان بمقذوف ألقته الجماهير.

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وتقدم اليخاندرو غوميز بهدف لأشبيلية في الدقيقة 35 من مباراة الديربي، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس بعد أربع دقائق فقط.

وفي الوقت الذي احتفل فيه لاعبو بيتيس بالهدف تعرض جوردان لاعب وسط إشبيلية لإصابة في الرأس بعد إلقاء مقذوف من قبل الجماهير.

وأسرع الجهاز الطبي لبيتيس إلى أرض الملعب لعلاج جوردان، في الوقت الذي غادر فيه الحكم بينغوتيسيا أرض الملعب رفقة جميع اللاعبين، وذلك عقب تقدم إشبيلية ومديره الفني جوليان لوبتيغي بشكوى.

وأوضح اتحاد الكرة الإسباني بعد ذلك أن المباراة جرى وقفها ، وأضاف في بيانه: اتحاد الكرة الإسباني يدين أي تصرف عنيف داخل الملعب.

وأوضح اتحاد الكرة الإسباني في بيان لاحق أن باقي أحداث المباراة ستستكمل في وقت لاحق يوم الأحد لكن دون حضور الجماهير.

ولن يتمكن جوردان من خوض باقي أحداث المباراة حيث يحتاج للبقاء تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.