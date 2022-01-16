إيفرتون يقيل المدرب بينيتز

أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة المدرب، رفائيل بينيتز، يوم الأحد وبعد يوم واحد من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي.



وقال إيفرتون الذي يحتل المركز 15 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط في بيان: رحل بنيتز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري.

وفاز إيفرتون مرة وحيدة خلال آخر 5 مباريات بالدوري، إذ جمع 3 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، بعد 3 خسارات وتعادل وانتصار.