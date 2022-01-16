دورتموند يرفض انتقادات هالاند

رفض سيباستيان كيل، مدير الكرة بفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ادعاءات مهاجم الفريق إرلينغ هالاند بأن النادي يضغط على اللاعب النرويجي الذي يرغب أكثر من نادي في ضمه لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله.

وقال كيل لبرنامج "دوبل باس" بشبكة "سبورت1": لا يوجد إنذار نهائي، لا يوجد موعد نهائي. لا نضعه تحت ضغط ليتخذ قراره في الأسابيع المقبلة.

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ومع ذلك، أكد كيل أنه متفاجئ بعض الشيء من تصريحات هالاند للتلفزيون النرويجي عقب الفوز 5 - 1 على فرايبورغ يوم الجمعة.

وقال هالاند: النادي بدأ يضغط علي لاتخاذ القرار، بشأن مستقبله الذي قد يشهد رحيله عن الفريق الصيف المقبل.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند حتى 2024 إلا أن تقارير ذكرت أن الشرط الجزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم مقابل 75 مليون يورو (86 مليون دولار).

وسيكون هالاند، الذي سجل 77 هدفا في 78 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير 2020، موضع ترحيب تقريبا في كل الأندية الأوروبية الكبرى، رغم أن عددا قليلا من الأندية الأوروبية لديها القدرة المالية للتعاقد معه.

وذكرت تقارير أن المحادثات الأولى بين هالاند، وكيله مينو رايولا، ودورتموند ستنعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، ويريد دورتموند توضيح بحلول مارس المقبل.

وقال كيل أن موقف النادي أيضا يجب أن يتم فهمه، مضيفا: لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، يجب أن يكون هناك تأكيد للتخطيط من نقطة محددة.

وأضاف: كيف يمكنني تطوير خطط فريقي بدون ذلك، كيف سنبدل إرلينغ هالاند، إذا لم نحصل على إشارة حتى وقت معين بشأن ما إذا كان اللاعب يريد البقاء في بوروسيا دورتموند من عدمه؟ هذا أمر مشروع، هذا احترافي للغاية.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونخ، ويتواجد الفريق في دور الـ16 بكأس ألمانيا، حيث سيواصل الدفاع عن لقبه، كما أنه من بين الفرق المرشحة للفوز بالدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وعند سؤاله عن اللحظة المثالية لاتخاذ قراره، أجاب هالاند: ليس الآن.

وتابع: نحن وسط فترة صعبة في ظل وجود العديد من المباريات. أريد أن أركز على كرة القدم. هذا عندما أكون في أفضل حالاتي. وليس عندما يكون لدي عدة أشياء في ذهني.