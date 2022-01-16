روما ينهي نتائجه الهزيلة بالفوز على كالياري بالدوري الإيطالي

أنهى روما سلسلة نتائجه الهزيلة في لقاءاته الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب 1 - صفر على ضيفه كالياري، يوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا على مضيفه ساسولو 4 - 2، وتعادل فينيزيا مع ضيفه إمبولي 1 - 1.

مادة اعلانية

وارتفع رصيد روما، الذي حصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقمص سيرجيو أوليفيرا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف روما الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليستعيد فريق العاصمة بعضا من الهدوء، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها لاعبوه في الفترة الأخيرة.