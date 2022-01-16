.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روما ينهي نتائجه الهزيلة بالفوز على كالياري بالدوري الإيطالي

  • الخط
روما
ارتفع رصيد روما إلى 35 نقطة في المركز السادس

روما ينهي نتائجه الهزيلة بالفوز على كالياري بالدوري الإيطالي

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أنهى روما سلسلة نتائجه الهزيلة في لقاءاته الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب 1 - صفر على ضيفه كالياري، يوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا على مضيفه ساسولو 4 - 2، وتعادل فينيزيا مع ضيفه إمبولي 1 - 1.

وارتفع رصيد روما، الذي حصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقمص سيرجيو أوليفيرا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف روما الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليستعيد فريق العاصمة بعضا من الهدوء، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها لاعبوه في الفترة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد