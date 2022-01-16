شباك أتليتك بلباو.. ضحية بنزيما المفضلة

يجب على مارسيلينو غارسيا مدرب أتليتك بلباو وفريقه الحذر من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، إذ يعد الفريق الباسكي هو الضحية المفضلة لكريم، كما أنه يخوض المباراة وهو بأفضل حالة له منذ بداية مسيرته.



ويواجه ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو ضمن نهائي البطولة على ملعب الملك فهد الدولي، عقب تفوّق الأول في كلاسيكو مثير على برشلونة 3-2، وفوز الأخير على أتليتكو مدريد 2-1.

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وتعد شباك أتليتك بلباو هي المفضلة لبنزيما بين جميع الفرق التي واجهها في مسيرته، حيث أحرز بنزيما 17 هدفًا خلال 26 مواجهة مع الفريق الباسكي.



وفاز بنزيما خلال 18 مباراة من الـ26 مواجهة السابقة، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث فقط، كما قدّم لزملائه في مباريات بلباو 6 تمريرات حاسمة.



ويدخل بنزيما المباراة وهو يمتلك المعدل التهديفي الأفضل بمسيرته الاحترافية، بعدما لعب هذا الموسم 26 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 23 هدفًا، بمعدل هدف كل 95 دقيقة.



ولعب بنزيما مرتين أمام رجال مارسيلينو هذا الموسم ذهابًا وإيابًا في الدوري الإسباني، محرزًا 3 أهداف في اللقائين.



وخاض بنزيما 10 مباريات في بطولة السوبر، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، كما هز شباك أتليتك بلباو خلال خسارة ريال مدريد 2-1 منهم بنصف نهائي النسخة الماضية، التي توّج بلقبها بلباو.