صلاح يهدي مصر فوزًا صعبًا على غينيا بيساو في أمم إفريقيا

أحرز محمد صلاح قائد منتخب مصر هدفا في الشوط الثاني، ليقود بلاده للفوز 1-صفر على غينيا بيساو بشق الأنفس في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون يوم السبت.



وسجل صلاح، المرشح مع ليونيل ميسي وروبرتو ليفاندوفسكي لجائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم، هدف مصر بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 69.



وأصبح رصيد مصر ثلاث نقاط من مباراتين لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو وهو نفس رصيد السودان. ولدى نيجيريا ست نقاط وضمنت التأهل إلى دور الستة عشر.



وكادت غينيا بيساو أن تدرك التعادل قرب النهاية، لكن الحكم ألغى هدفا من ماما بالدي بعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب عقب تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ.



وكان بوسع مصر تسجيل أكثر من هدف لكن القائم رد محاولات من صلاح ومصطفى محمد في الشوط الأول والبديل أحمد سيد "زيزو" قرب النهاية.



وستلعب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما تخوض غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.



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