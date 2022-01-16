فالنسيا إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

بلغ فالنسيا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على بالياريس من الدرجة الثالثة 1-صفر الأحد في ثمن النهائي.

وسجل هدف الفوز المهاجم البرازيلي ماركوس أندري في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

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وانضم فالنسيا إلى ريال مايوركا ورايو فايكانو بعد فوزهما توالياً على إسبانيول وجيرونا من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها 2-1 السبت، وقادش الذي احتاج إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويُستأنف لاحقاً دربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية خلف أبواب موصدة عقب توقف المباراة بين الفريقين السبت في الدقيقة 39 بعد إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان مباشرة عقب إدراك بيتيس للتعادل بواسطة الدولي الفرنسي نبيل فقير مباشرة من ركلة ركنية، بعدما افتتح اشبيلية التسجيل قبل أربع دقائق بواسطة لاعب الوسط الارجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (35).

وتستكمل منافسات الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاء ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، على أن يختتم الخميس المقبل بلقائي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.