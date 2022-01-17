نهاية سلسلة اللاهزيمة.. الجزائر تسقط على يد غينيا الاستوائية

وضعت غينيا الإستوائية حدا لسلسلة الجزائر في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة عند 35 مباراة بعدما سجل إستيبان أوبيانغ هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده لتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب 1-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس الأمم الافريقيةلكرة القدم يوم الأحد.
وتلقى أوبيانغ تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية تابعها في الشباك من مدى قريب في مرمى رايس مبولحي حارس الجزائر في الدقيقة 70.
وكادت الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريبة من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة) حيث لم تخسر الجزائر منذ أكتوبر 2018.
وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها ساحل العاج بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الإستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج في وقت سابق اليوم.
وستلعب ساحل العاج ضد الجزائر يوم الخميس في ختام مباريات المجموعة في مباراة مصيرية، بينما تلتقي غينيا الإستوائية مع سيراليون.
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