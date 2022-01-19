المحكمة الاتحادية تنشر حيثيات قضية ديوكوفيتش

كشفت المحكمة الاتحادية في أستراليا أنها ستنشر حيثيات الحكم في قضية نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يوم الخميس.

وقال متحدث باسم المحكمة إن القاضي جيمس ألسوب رئيس المحكمة سيقرأ الحيثيات في قاعة المحكمة الساعة 0515 بتوقيت غرينتش يوم الخميس وإنه سيكون من الممكن متابعة ذلك عبر الانترنت.

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وقضت المحكمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي بإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش لدخول أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وغادر اللاعب الصربي أستراليا الأحد الماضي بعد قرار المحكمة الذي حرمه فعليا من الدفاع عن اللقب ومحاولة الفوز باللقب رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات الفوز في البطولات الأربع الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الإسباني رفائيل نادال والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.

ومع غياب حامل اللقب انطلقت بطولة أستراليا المفتوحة في ملاعب ملبورن بارك الصلبة الاثنين الماضي بعد إسدال الستار على القضية التي تجاوزت حدود التنس.

وأثارت قضية ديوكوفيتش التي استمرت على مدار 11 يوما جدلا واسع النطاق في شتى أنحاء العالم حول حقوق هؤلاء الذين يرفضون تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا.