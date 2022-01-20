برشلونة وديمبلي.. خسارة 100 مليون وعامان من الغياب

أصبحت أيام الفرنسي عثمان ديمبلي معدودة بين صفوف فريق برشلونة، بعد تصريحات تشافي مدرب الفريق وماتيو أليماني المدير الرياضي بضرورة رحيله الفوري عقب المماطلة في تجديد عقده، وبذلك يكون اللاعب قد كلّف ناديه خسارة في قيمته السوقية تتجاوز 100 مليون يورو وسنتين من الغياب عن العشب الأخضر.



وقال تشافي خلال المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه أمام أتليتك بلباو: إما أن يجدد اللاعب أو سنبحث عن مخرج له ولا يوجد احتمال آخر، إنه أمر مؤسف لأنني اعتمدت عليه في كل دقيقة متاحة منذ أتيت إلى هنا.

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بينما هاجم ماتيو أليماني اللاعب قائًلا: قدمنا أكثر من عرض لكن اليوم نعرف تماماً أن ديمبلي لا يريد الاستمرار مع النادي، وطلبنا منه المغادرة بأسرع وقت ممكن، نريد الإبقاء على لاعبين ملتزمين في الفريق وديمبلي عكس ذلك تماماً.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة مطلع موسم 2017/18 بصفقة قياسية بلغت 140 مليون يورو ليكون بذلك ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان في العام ذاته.



ولم تتم صفقة انتقال ديمبلي للفريق الكتالوني بسهولة، إذ تمرّد اللاعب على ناديه دورتموند بعد أن رفض النادي الألماني العرض الأول من برشلونة، وغاب عن التدريبات بشكل متواصل لمدة أسبوعين قبل رحيله.

وقال بيتر بوش مدرب دورتموند حينها: لا أعلم سبب غياب ديمبلي، لا يزال لاعبا لدينا، النادي رفض عرض برشلونة لأنه لا يناسب تطلعاتنا.

وخلال مواسم ديمبلي الخمسة في "كامب نو" تعرّض اللاعب لأكثر من 14 إصابة مختلفة، تسببت في غيابه عن 102 مباراة بمختلف المسابقات مع ناديه.



واستغرق ديمبلي 695 يومًا للتعافي من إصاباته مع الفريق، ومع احتساب العقوبة التي حصل عليها جرّاء حصوله على بطاقة حمراء خلال موسم 2019-2020 في "الليغا" والتي كلّفته عدم التواجد لمباراتين و23 يومًا، يكون مجموع ما غابه اللاعب عن برشلونة منذ انضمامه هو 718 يومًا و 104 لقاءات، أي ما يقارب عاملين كاملين من 4 أعوام ونصف قضاها داخل جدران النادي.



وبلغت أكبر فترة غياب متواصلة لديمبلي 191 يومًا من 4 فبراير 2020 وحتى 13 أغسطس 2020 بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والتي تكررت 6 مرات منذ انضمامه لإسبانيا كأكثر مكان أصيب به اللاعب.



وأثرت فترات الغياب الكثيرة هذه بالإضافة إلى مستوى اللاعب المتذبذب على قيمته السوقية التي هبطت 110 ملايين يورو، لتصبح قيمته الحالية 30 مليون يورو فقط وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".



ولعب ديمبلي مع برشلونة 129 مباراة في جميع البطولات "7508 دقائق" مسجلًا خلالها 31 هدفًا وصنع 23 وآخرين، وحصل على 10 بطاقات ملونة منها بطاقة حمراء واحدة.