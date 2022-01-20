غوميز أمام الباطن.. هدف في كل مباراة

ساهم الفرنسي بافيتيمي غوميز بستة أهداف في 5 مباريات أمام الباطن منذ حضوره إلى السعودية شهر أغسطس 2018.

ويواجه الهلال مضيفه الباطن على ملعب الأخير يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 18 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



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وسجل مهاجم سوانزي السابق ثنائيته الأولى بقميص الهلال في سبتمبر 2018 عندما استضاف الهلال نظيره القادم من حفر الباطن، وسجل حينها غوميز الهدفين الثاني والثالث في المباراة التي انتهت 3-1.

وفي فبراير من العام اللاحق كان الباطن قريباً من الحصول على أول نقطة في تاريخ مبارياته مع الهلال بعدما سجل التونسي زياد العونلي هدف التعادل قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، إلا أن غوميز سجل هدف الفوز الهلالي في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة 3-2 لمصلحة الأزرق، وفي ذات المباراة صنع هدف البيروفي كاريو الأول.



وهز غوميز شباك الباطن في المباراة التي جمعتهما شهر يناير من العام الماضي، وانتهت بالتعادل 2-2. وفي مباراة الإياب سجل هدف التقدم، لكنه أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليحصل الباطن على نقطة ثمينة.

ولم يكمل غوميز المباراة التي جمعتهما في الدور الأول وانتهت بالتعادل السلبي، بعدما أخرجه المدرب ليوناردو جارديم قبل 5 دقائق من النهاية، ودفع بعبدالله الحمدان.