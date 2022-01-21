أنشيلوتي غاضب بسبب جدول المباريات "المجنون"

انتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد جدول المباريات بعد فوز فريقه 2-1 على إلتشي بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الخميس، إذ خاض ثالث مباراة بنظام خروج المغلوب في ثمانية أيام.



وسافر ريال مدريد إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر المحلية، والتي نال لقبها بعد الفوز على أتلتيك بيلباو في النهائي يوم الأحد.



وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين: ماذا تريدون أن أقول؟ جدول المباريات جنوني.



وتابع: من المحتم أن يتغير، أتمنى أن يفيق من يضع الجدول ويجعله أكثر عدلا.



واضطر ريال مدريد لخوض الوقت الإضافي للمرة الثانية في ثمانية أيام بعد الفوز 3-2 على غريمه برشلونة في قبل نهائي كأس السوبر.



وأراح أنشيلوتي العديد من اللاعبين الأساسيين ضد إلتشي.



وقال المدرب الإيطالي: إنجاز كبير أن نفوز بهذه الطريقة أمام إلتشي. أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها أكثر مباراة أسعدني الفوز بها هذا الموسم لأن الفريق أظهر شخصية قوية وعزيمة.



وأضاف: يمكن الحديث عن المصاعب، لكن يجب إلقاء النظر على شخصية الفريق.



وكال أنشيلوتي المديح لإيسكو وإيدن هازارد بعد تسجيلهما هدفين عقب مشاركتها كبديلين في الوقت الإضافي.



وأكد أنشيلوتي: أنا سعيد لأجلهما. لم يلعبا كثيرا. كنا بحاجة إليهما، وكنا نعلم أنها ربما تكون مباراة طويلة. نجحا في قيادتنا للفوز بتلك المباراة.



واختتم حديثه: أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليهما. أملك مجموعة لاعبين يملكون كل شيء. لم يستسلموا مطلقا، ويملكون شخصية استثنائية.

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