أوساكا حاملة اللقب تودع بطولة أستراليا بعد خسارة من أنيسيموفا

خرجت حاملة اللقب، نعومي أوساكا، من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عقب الخسارة 4-6 و6-3 و7-6 من الأميركية، أماندا أنيسيموفا، المصنفة 60 عالميا يوم الجمعة.
وكانت هذه أول مواجهة بين اليابانية أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، وأنيسيموفا التي ستواجه الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا من أجل مقعد بدور الثمانية في ملبورن بارك.
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