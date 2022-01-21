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الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية

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الأهلي
رفع الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس

الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية

القاهرة - د ب أ

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تعادل الأهلي مع المقاولون العرب 1 - 1 يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يدرك زياد طارق التعادل للأهلي في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة إهدار عمار حمدي لاعب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة 62.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس وقبل الأخير في ترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف المقاولون العرب صاحب المركز الرابع.

وتضم المجموعة الثانية أيضا أندية الإسماعيلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة.

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